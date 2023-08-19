Програму єОселя розширили: хто претендує на пільгову іпотеку

Фінансування програми єОселя збільшили, скористатися допомогою зможуть 10 тисяч сімей.

В Україні розширили фінансування програми єОселя. До кінця року щонайменше 10 тисяч сімей зможуть взяти іпотеку за вигідними умовами, – повідомили у Мінреінтеграції

Програмою доступного кредитування можуть скористатися громадяни, які прагнуть вдосконалити свої житлові умови або не мають власного житла.

Зокрема, програма доступна для осіб, які перебувають на контрактній службі в Збройних Силах України, вчителів, медичних працівників та науковців, пільгова ставка іпотеки складає 3% річних при придбанні житла на вторинному або первинному ринку.

Іншим категоріям громадян, таким як учасники бойових дій, ветерани, особи з інвалідністю та інші, надається ставка 7%.

Програма єОселя була запущена в жовтні 2022 року. За цей час вже 2475 українських родин встигли придбати власне житло на загальну суму понад 3,4 мільярди гривень.

Нагадаємо, що в Уряді розраховують зробити програму «єОселя» постійно діючою.

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