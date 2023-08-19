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Як Рада суддів допитувала в. о. керівника Державної судової адміністрації: хроніка хаосу в ДСА

Непрозорі премії апаратів судів та ДСА, кадрові прорахунки, ювілейні книжки з нагоди 20-річчя ДСА, невиконання рішень РСУ.

Чернігівський апеляційний суд внаслідок ракетного удару тимчасово не зможе працювати

Було пошкоджено чотири об’єкти правосуддя, зокрема, приміщення Чернігівського апеляційного суду, постраждав співробітник ССО, який був на службі під час ракетного удару.

В Україні з’явиться Військова поліція, - Міноборони

У Міноборони повідомили, що на основі Військової служби правопорядку у ЗСУ створять Військову поліцію.

Хто претендує на очільника Служби судової охорони: стали відомі прізвища

Судово-юридичній газеті стало відомо, хто може очолити Службу судової охорони.

Верховна Рада врегулює правотворчу діяльність законопроектом Руслана Стефанчука

Законопроект Руслана Стефанчука про правотворчу діяльність буде ухвалено в цілому, – Комітет.

  1. В Україні

Програму єОселя розширили: хто претендує на пільгову іпотеку

23:01, 19 серпня 2023
Фінансування програми єОселя збільшили, скористатися допомогою зможуть 10 тисяч сімей.
Програму єОселя розширили: хто претендує на пільгову іпотеку

В Україні розширили фінансування програми єОселя. До кінця року щонайменше 10 тисяч сімей зможуть взяти іпотеку за вигідними умовами, – повідомили у Мінреінтеграції

Програмою доступного кредитування можуть скористатися громадяни, які прагнуть вдосконалити свої житлові умови або не мають власного житла.

Зокрема, програма доступна для осіб, які перебувають на контрактній службі в Збройних Силах України, вчителів, медичних працівників та науковців, пільгова ставка іпотеки складає 3% річних при придбанні житла на вторинному або первинному ринку.

Іншим категоріям громадян, таким як учасники бойових дій, ветерани, особи з інвалідністю та інші, надається ставка 7%.

Програма єОселя була запущена в жовтні 2022 року. За цей час вже 2475 українських родин встигли придбати власне житло на загальну суму понад 3,4 мільярди гривень.

Нагадаємо, що в Уряді розраховують зробити програму «єОселя» постійно діючою.

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