Уряд пропонує зараховувати до стажу держслужби час роботи на посадах у військових адміністраціях: деталі

Також законопроєкт передбачає зміни щодо можливості під час проходження держслужби присвоїти більш високі ранги державним службовцям відповідно до співвідношень таких рангів з іншими спеціальними званнями.

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Кабінетом Міністрів України зареєстровав у Верховній Раді України проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо удосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями та зарахування до стажу державної служби часу роботи на деяких посадах у військових адміністраціях» (реєстр. № 9478).

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт передбачає зміни щодо:

можливості під час проходження державної служби присвоїти більш високі ранги державним службовцям відповідно до співвідношень таких рангів з іншими спеціальними званнями;

зарахування до стажу державної служби часу роботи на посадах начальників військових адміністрацій та їх заступників, начальників військових адміністрацій населених пунктів та їх заступників, а також працівників цих адміністрацій, які уклали трудовий договір у разі, якщо до призначення на такі посади особа перебувала на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування та після звільнення повернулася на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування.

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