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Правительство предлагает зачислять в стаж госслужбы время работы на должностях в военных администрациях: детали

19:19, 10 июля 2023
Также законопроект предусматривает изменения относительно возможности во время прохождения госслужбы присвоить более высокие ранги государственным служащим в соответствии с соотношениями таких рангов с другими специальными званиями.
Правительство предлагает зачислять в стаж госслужбы время работы на должностях в военных администрациях: детали
Изображение: freepik.com
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Кабинетом Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной службе» об усовершенствовании порядка соотношения между рангами государственных служащих и рангами должностных лиц местного самоуправления, воинскими званиями, дипломатическими рангами и другими специальными званиями и зачисления в стаж государственной службы времени работы на некоторых должностях в военных администрациях» (регистр. №9478).

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предусматривает изменения относительно:

  • возможности во время прохождении государственной службы присвоить более высокие ранги государственным служащим в соответствии с соотношениями таких рангов с другими специальными званиями;
  • зачисление в стаж государственной службы времени работы на должностях начальников военных администраций и их заместителей, начальников военных администраций населенных пунктов и их заместителей, а также работников этих администраций, заключивших трудовой договор в случае, если до назначения на такие должности лицо находилось на государственной службе или службе в органах местного самоуправления и после увольнения вернулась на государственную службу или службу в органах местного самоуправления.

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