МИД расстроено ситуацией с военным в аэропорту Тель-Авива на рейсе Wizz Air и хочет в ней разобраться

Ветерана просят выйти на связь с МИДом или посольством Украины в Израиле.

Источник фото: ukrinform

МИД Украины расстроено ситуацией с военным в аэропорту Тель-Авива и хочет в ней разобраться. Ветерана просят выйти на связь с МИДом или посольством Украины в Израиле.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

«Если подтвердится нарушение, приложим максимальные усилия для восстановления прав гражданина Украины. Защита прав украинцев за границей – безусловный приоритет», — написал спикер Министерства.

Раньше мы писали об этой ситуации подробно. Прочесть можно по ссылке.

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