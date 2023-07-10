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Фотографию в паспорта-книжечки можно не вклеивать до завершения военного положения

Паспорта-книжечки, в которые не была вклеена фотография после достижения лицом 25 или 45 лет во время военного положения и за 30 дней до 24 февраля остаются в силе как и ID-карты, срок действия которых истек за 30 дней до 24 февраля и во время военного положения.

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Фотографию в паспорта-книжечки можно не вклеивать до завершения военного положения

18:19, 10 июля 2023
Паспорта-книжечки, в которые не была вклеена фотография после достижения лицом 25 или 45 лет во время военного положения и за 30 дней до 24 февраля остаются в силе как и ID-карты, срок действия которых истек за 30 дней до 24 февраля и во время военного положения.
Фотографию в паспорта-книжечки можно не вклеивать до завершения военного положения
Источник фото: bigkyiv.com.ua
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Паспорта граждан Украины в форме книжечки в которые не вклеена фотография за 30 дней до 24 февраля и после этой даты и ID-карты, срок действия которых завершился в это же время, остаются действительными в течение военного положения и в течение 30 дней после его прекращения или отмены. Это предусмотрено постановлением правительства 1202 от 21 октября 2022.

Согласно документу паспорта граждан Украины в форме карточки, срок действия которых истек за 30 дней до 24 февраля 2022 г. и после 24 февраля 2022 г., и паспорта гражданина Украины образца 1994 года, в которые не вклеена фотография лица в случае достижения ею 25 - или 45-летнего возраста, срок вклеивания в которые наступил за 30 дней до 24 февраля 2022 г. и после 24 февраля 2022 г., являются документами, удостоверяющими личность и подтверждающими гражданство Украины и подлежащими обмену или вклеиванию новых фотографий в соответствии с достигнутым возрастом в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Таким образом, несмотря на завершение карантина паспорта-книжечки, в которые нужно было вклеивать фотографии и ID карты, остаются в силе до окончания военного положения.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в МВД заявили о возобновлении срока для вклеивания фотографий в паспорт-книжечку из-за завершения карантина.

Если вам исполнилось 25 или 45 лет в период с 13.03.2020 по 24.01.2022, необходимо вклеить фото в паспорт до 1 августа 2023 года. Если фотография не будет вклеена, паспорт подлежит обмену на id-карту», - отмечается в сообщении.

Автор: Ярослав Конощук

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