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Фотографію в паспорти-книжечки можна не вклеювати до завершення воєнного стану

Паспорти-книжечки, до яких не було вклеєно фотокартку після досягнення особою 25 чи 45 років під час воєнного стану та за 30 днів до 24 лютого залишаються чинними як і ID-картки, строк дії яких сплив за 30 днів до 24 лютого та під час воєнного стану.

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Фотографію в паспорти-книжечки можна не вклеювати до завершення воєнного стану

18:19, 10 липня 2023
Паспорти-книжечки, до яких не було вклеєно фотокартку після досягнення особою 25 чи 45 років під час воєнного стану та за 30 днів до 24 лютого залишаються чинними як і ID-картки, строк дії яких сплив за 30 днів до 24 лютого та під час воєнного стану.
Фотографію в паспорти-книжечки можна не вклеювати до завершення воєнного стану
Джерело фото: bigkyiv.com.ua
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Паспорти громадян України у формі книжечки до яких не вклеєно фотографію за 30 днів до 24 лютого та після цієї дати та ID-картки, строк дії яких завершився в цей же  час залишаються дійсними протягом воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування. Це передбачено постановою уряду 1202 від 21 жовтня 2022 року. 

Згідно з документом паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., та паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Таким чином попри завершення карантину паспорти-книжечки, до яких потрібно було вклеювати фотографії та ID картки залишаються чинними до закінчення воєнного стану.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у МВС заявили про відновлення строку для вклеювання фотографій у паспорт-книжечку через завершення карантину.

«Якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022, необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на id-картку», - зазначається у повідомленні.

Автор: Ярослав Конощук

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