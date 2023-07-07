Відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт-книжечку, — МВС

Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на id-картку.

В Україні відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Так, з 1 липня 2023 року рішенням Уряду скасували карантин, запроваджений через пандемію COVID-19. У зв’язку з цим відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт.

Якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022, необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на id-картку.

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