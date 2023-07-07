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  1. В Україні

Як отримати витяг з реєстру зниклих безвісти: алгоритм дій

13:06, 7 липня 2023
Витяги з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, видаються виключно безкоштовно.
Як отримати витяг з реєстру зниклих безвісти: алгоритм дій
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Рідні зниклих безвісти осіб можуть безкоштовно отримати витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Для цього необхідно звернутися з відповідною заявою до Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ.

Реєстр працює в штатному режимі, витяги видають у порядку черговості заявників протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви до МВС.

Щоб отримати витяг:

  1. Надішліть заяву до Департаменту інформатизації МВС України електронною поштою: [email protected] або на адресу Міністерства внутрішніх справ України: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10.
  2. До заяви прикріпіть копії паспорта заявника та документа, який підтверджує родинні зв’язки. Також додайте копію паспорта чи іншого документа, який підтверджує особу розшукуваного, де чітко видно його особисті дані. Витяг буде надіслано на вказану в заяві електронну адресу або ж на зворотну поштову адресу.

Перевірка особи та надання їй статусу зниклої безвісти за особливих обставин здійснюється впродовж 30 календарних днів.

Витяг із Реєстру надає родині право на соціальні гарантії, які передбачені законодавством. Зокрема, родини зниклих осіб можуть оформити пенсію по втраті годувальника для непрацездатних осіб на час розшуку зниклої особи.

У випадку, якщо вам пропонують сплатити гроші за отримання витягу з Реєстру або будь-яке інше посередництво, необхідно повідомити до Державного бюро розслідувань.

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