Как получить выписку из реестра пропавших без вести: алгоритм действий

Выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, выдаются исключительно бесплатно.

Родные пропавших без вести лиц могут бесплатно получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Департамент информатизации Министерства внутренних дел.

Реестр работает в штатном режиме, выписки выдают в порядке очередности заявителей в течение 30 календарных дней с даты поступления заявления в МВД.

Чтобы получить выписку:

Отправьте заявление в Департамент информатизации МВД Украины по электронной почте: [email protected] или по адресу Министерства внутренних дел Украины: г. Киев, ул. Академика Богомольца, 10. К заявлению прикрепите копии паспорта заявителя и документа, подтверждающего родственные связи. Также добавьте копию паспорта или другого документа, подтверждающего личность разыскиваемого, где четко видны его личные данные. Выписка будет отправлена на указанный в заявлении электронный адрес или на обратный почтовый адрес.

Проверка личности и предоставление ему статуса пропавшей без вести при особых обстоятельствах осуществляется в течение 30 календарных дней.

Выписка из Реестра предоставляет семье право на социальные гарантии, предусмотренные законодательством. В частности, семьи пропавших могут оформить пенсию по потере кормильца для нетрудоспособных лиц на время розыска пропавшего лица.

В случае, если вам предлагают уплатить деньги за получение выписки из Реестра или любое другое посредничество, необходимо уведомить Государственное бюро расследований.

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