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Как получить выписку из реестра пропавших без вести: алгоритм действий

13:06, 7 июля 2023
Выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, выдаются исключительно бесплатно.
Как получить выписку из реестра пропавших без вести: алгоритм действий
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Родные пропавших без вести лиц могут бесплатно получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Департамент информатизации Министерства внутренних дел.

Реестр работает в штатном режиме, выписки выдают в порядке очередности заявителей в течение 30 календарных дней с даты поступления заявления в МВД.

Чтобы получить выписку:

  1. Отправьте заявление в Департамент информатизации МВД Украины по электронной почте: [email protected] или по адресу Министерства внутренних дел Украины: г. Киев, ул. Академика Богомольца, 10.
  2. К заявлению прикрепите копии паспорта заявителя и документа, подтверждающего родственные связи. Также добавьте копию паспорта или другого документа, подтверждающего личность разыскиваемого, где четко видны его личные данные. Выписка будет отправлена на указанный в заявлении электронный адрес или на обратный почтовый адрес.

Проверка личности и предоставление ему статуса пропавшей без вести при особых обстоятельствах осуществляется в течение 30 календарных дней.

Выписка из Реестра предоставляет семье право на социальные гарантии, предусмотренные законодательством. В частности, семьи пропавших могут оформить пенсию по потере кормильца для нетрудоспособных лиц на время розыска пропавшего лица.

В случае, если вам предлагают уплатить деньги за получение выписки из Реестра или любое другое посредничество, необходимо уведомить Государственное бюро расследований.

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