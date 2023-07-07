Как получить выписку из реестра пропавших без вести: алгоритм действий

Родные пропавших без вести лиц могут бесплатно получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Департамент информатизации Министерства внутренних дел.
Реестр работает в штатном режиме, выписки выдают в порядке очередности заявителей в течение 30 календарных дней с даты поступления заявления в МВД.
Чтобы получить выписку:
- Отправьте заявление в Департамент информатизации МВД Украины по электронной почте: [email protected] или по адресу Министерства внутренних дел Украины: г. Киев, ул. Академика Богомольца, 10.
- К заявлению прикрепите копии паспорта заявителя и документа, подтверждающего родственные связи. Также добавьте копию паспорта или другого документа, подтверждающего личность разыскиваемого, где четко видны его личные данные. Выписка будет отправлена на указанный в заявлении электронный адрес или на обратный почтовый адрес.
Проверка личности и предоставление ему статуса пропавшей без вести при особых обстоятельствах осуществляется в течение 30 календарных дней.
Выписка из Реестра предоставляет семье право на социальные гарантии, предусмотренные законодательством. В частности, семьи пропавших могут оформить пенсию по потере кормильца для нетрудоспособных лиц на время розыска пропавшего лица.
В случае, если вам предлагают уплатить деньги за получение выписки из Реестра или любое другое посредничество, необходимо уведомить Государственное бюро расследований.
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