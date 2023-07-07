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Министр экономики Юлия Свириденко дала срочное поручение по проверке Национального агентства по аккредитации: не сделают ли виновными «предшественников»

«Судебно-юридической газете» стало известно, что государственный секретарь Минэкономики Виталий Петрук и нынешний глава Нацагентства по аккредитации Сергей Костюк в разное время возглавляли Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, и есть большие риски по объективности результатов проверки НААУ.

Возвращение переданных из-за военной агрессии гражданских дел в суды, восстанавливающие подсудность, не предусмотрено законом, — глава КГС ВС Борис Гулько

Председатель КГС Верховного Суда Борис Гулько обратился к адвокатскому сообществу: передать назад гражданские дела в суды, восстановившие подсудность, невозможно в силу закона.

Новая процедура экзаменов на право управления автомобилем – известны результаты первого месяца эксперимента

Теоретический экзамен с первой попытки сдают только 25,4% граждан, а практический – 33,6%.

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Депутаты поддержали законопроект Зеленского об отмене празднования Рождества 7 января

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Неявка обвиняемого в суд из-за участия в боевых действиях: обзор судебной практики КУС ВС

10:21, 7 июля 2023
В обзоре отражены важнейшие правовые позиции и выводы уголовного и уголовного процессуального права, содержащиеся в постановлениях Кассационного уголовного суда, принятых в мае 2023 года.
Неявка обвиняемого в суд из-за участия в боевых действиях: обзор судебной практики КУС ВС
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Верховный Суд обнародовал очередной обзор актуальной судебной практики Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.

В огляді відображено найважливіші правові позиції та висновки з кримінального і кримінального процесуального права, що містяться в постановах Касаційного кримінального суду, ухвалених у травні 2023 року, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків слід виокремити такі.

У сфері кримінального права:

– встановлено, що в діях особи, визнаної винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 КК України, можуть міститися ознаки однієї з обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння з огляду на те, що, відповідно до показань обвинуваченого, він отримав зброю після оголошення воєнного стану в Україні для відсічі збройній агресії російської федерації;

– акцентовано на тому, що нез’явлення обвинуваченого до суду через неналежне повідомлення його про судовий розгляд, а також через те, що він захищав державу від збройної агресії російської федерації, не є умисним ухиленням від суду та не зупиняє строки давності, передбачені ч. 1 ст. 49 КК України.

У сфері кримінального процесуального права:

– констатовано, що відшкодування шкоди, завданої потерпілому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я в результаті дорожньо-транспортної пригоди, має персональний характер (стосується виключно особи, якій вона заподіяна) та не може бути предметом правонаступництва;

– встановлено, що протокол контролю за вчиненням злочину відображає відомості лише про події, які відбувалися приховано від засудженого, що не вимагає його присутності, оскільки він не може засвідчити чи спростувати жодних фактів, свідком яких він не був.

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