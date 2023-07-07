Восстанавливаются сроки для вклеивания фотографий в паспорт-книжечку, — МВД

Если фотография не будет вклеена, паспорт подлежит обмену на id-карту.

В Украине восстанавливаются сроки вклеивания фотографий в паспорт. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Так, с 1 июля 2023 г. решением Правительства отменили карантин, введенный из-за пандемии COVID-19. В этой связи восстанавливаются сроки для вклеивания фотографий в паспорт.

Если вам исполнилось 25 или 45 лет с 13.03.2020 по 24.01.2022, необходимо вклеить фото в паспорт до 1 августа 2023 года. Если фотография не будет вклеена, паспорт подлежит обмену на id-карту.

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