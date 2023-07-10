МЗС засмучене ситуацією з військовим в аеропорту Тель-Авіва на рейсі Wizz Air і хоче в ній розібратися

Ветерана просять вийти на зв'язок із МЗС або посольством України в Ізраїлі.

Джерело фото: ukrinform

МЗС України засмучене ситуацією з військовим в аеропорту Тель-Авіва і хоче в ній розібратися. Ветерана просять вийти на зв'язок із МЗС або посольством України в Ізраїлі.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонний справ Олег Ніколенко.

«Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Захист прав українців за кордоном – безумовний пріоритет», — написав речник Міністерства.

Раніше ми писали про цю ситуацію детально. Прочитати можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.