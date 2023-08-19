Кабмін вніс зміни до Порядку присвоєння рангів державних службовців

Передбачено врахування періоду роботи на державній службі, призначення на яку відбулося шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, для присвоєння чергового рангу.

У суботу, 19 серпня, Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку присвоєння рангів державних службовців.

Так, передбачено врахування періоду роботи на державній службі, призначення на яку відбулося шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, для присвоєння чергового рангу.

Закріплено врахування періоду роботи на посаді державної служби, призначення на яку відбулося відповідно до частини пʼятої ст. 10 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» (без конкурсного відбору).

Раніше ми писали, що Уряд пропонує зараховувати до стажу держслужби час роботи на посадах у військових адміністраціях. Також законопроєкт передбачає зміни щодо можливості під час проходження держслужби присвоїти більш високі ранги державним службовцям відповідно до співвідношень таких рангів з іншими спеціальними званнями.

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