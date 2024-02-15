ВРП внесе Президентові подання про призначення судді до Дзержинського міського суду Донецької області

Рішенням ВККС суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді.

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У четвер, 15 лютого, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подання Президентові України про призначення Качаленка Євгена Володимировича на посаду судді Дзержинського міського суду Донецької області. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Зазначається, що рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 13 листопада 2023 року його визнано таким, що відповідає займаній посаді.

Наразі Євген Качаленко обіймає посаду судді у зазначеному суді і не здійснює правосуддя.

Раніше ми писали, ща Вища рада правосуддя внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів.

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