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Вища рада правосуддя позитивно оцінила діяльність ДСА у 2023 році

Вища рада правосуддя та Рада суддів України розійшлися в оцінках діяльності ДСА.

«Нові посадові оклади не вирішили проблем із заробітними платами працівників апаратів судів, виникли лише нові питання» — керівник апарату ПАГС Ольга Пасічник

Як в судах після проведення класифікації посад державної служби та затвердження нових посадових окладів змінився розмір заробітної плати та які проблеми в апараті суду виникають прямо зараз.

Судді, які санкціонують обшуки і стеження за журналістами, потурають методам тоталітарних країн і перекреслюють шлях України до ЄС

Поверхневе ставлення суддів до розгляду матеріалів правоохоронців стосовно журналістів може перекреслити європейське майбутнє України.

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ

В ефірі програми Адвокат на Право ТВ обговорять питання обшуків у бізнесу із порушенням закону - початок ефіру о 13-00.

Під час перегляду справи за нововиявленими обставинами важливо дотримуватися принципу правової визначеності res judicata, – Верховний Суд

Принцип правової визначеності та право особи на ініціювання перегляду справи за нововиявленими обставинами, — позиція Верховного Суду.

  1. Суд інфо

ВРП внесе Президентові подання про призначення судді до Дзержинського міського суду Донецької області

15:06, 15 лютого 2024
Рішенням ВККС суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді.
ВРП внесе Президентові подання про призначення судді до Дзержинського міського суду Донецької області
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У четвер, 15 лютого, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подання Президентові України про призначення Качаленка Євгена Володимировича на посаду судді Дзержинського міського суду Донецької області. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Зазначається, що рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 13 листопада 2023 року його визнано таким, що відповідає займаній посаді.

Наразі Євген Качаленко обіймає посаду судді у зазначеному суді і не здійснює правосуддя.

Раніше ми писали, ща Вища рада правосуддя внесе Зеленському подання про призначення трьох суддів.

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