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  1. В Україні

Денис Шмигаль запросив японський бізнес стати частиною «українського економічного дива»

14:49, 19 лютого 2024
Кабмін вивчає досвід японської модернізації та аналізує все те, що дозволило японській економіці увійти до п’ятірки найбільших у світі.
Денис Шмигаль запросив японський бізнес стати частиною «українського економічного дива»
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запросив японський бізнес стати частиною українського економічного дива. Про це повідомив глава українського Уряду.

За його словами, Кабмін вивчає досвід японської модернізації та аналізує все те, що дозволило японській економіці увійти до п’ятірки найбільших у світі.

Денис Шмигаль на Конференції з економічного розвитку та відбудови у Токіо розповів учасникам конференції про основні сфери, у які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу вже зараз.

Зокрема, в енергетику. Атомну генерацію, видобуток та зберігання газу, проекти у сфері водневої енергетики, гідроенергетику.

Аграрний сектор. Завдяки японським технологіям та інвестиціям, Україна може реалізувати амбітні проекти у сфері виробництва добрив та food production.

Інфраструктура. За словами очільника українського Уряду, це ринок на десятки мільярдів доларів. Україна зацікавлена в участі японських інвесторів у проектах будівництва швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також у відбудові зруйнованих міст.

Автомобілебудування. Прем’єр-міністр запросив лідерів японської автоіндустрії відкривати виробництва в Україні. Уряд зі свого боку планує запровадити додаткові державні програми стимулів для підтримки виробників у сфері автомобілебудування, зокрема електрокарів.

Видобуток корисних копалин. У надрах України зберігається до третини доведених європейських запасів літію. Цей ресурс дозволяє створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їх подальшого експорту до ЄС.

ІТ, цифрові технології, кібербезпека. Україна пропонує для ІТ-компаній одні з найвигідніших умов у світі з точки зору податків та регуляцій.

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