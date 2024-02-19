У Збройних Силах з’являться військовослужбовці – викривачі корупції

У 2024 році хочуть запровадити механізм заохочення викривачів корупції з числа військовослужбовців.

Джерело фото: nazk.gov.ua

У Збройний Силах України буде запроваджено інститут викривачів, тобто осіб, які добровільно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Як зазначено у Плані пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, до березня Кабінет Міністрів, разом з Міністерством оборони, повинні розробити та подати у парламент законопроект про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил щодо забезпечення прав і гарантій захисту викривачів – військовослужбовців.

Згідно з відповідним законопроектом, буде запроваджено механізм заохочення викривачів з числа військовослужбовців, які повідомили про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Також планується передбачити права і гарантії захисту військовослужбовців-викривачів.

Крім того, планується створити відповідні інформаційні канали, за допомогою яких військовослужбовці зможуть повідомити про корупцію.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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