Бои за Авдеевку продолжались почти 10 лет.

Источник фото: Генштаб ВСУ

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI) сообщает, что оборона города Авдеевка длилась 10 лет, а российские потери в боях за этот город превысили те, которые были в битве за Бахмут. Как мы ранее писали, потери россиян под Авдеевкой превысили 47 тысяч человек.

18 февраля силы обороны окончательно вышли из Авдеевки. В течение почти десяти лет украинские воины стояли на защите города от российских захватчиков. "Мы обязательно вернем и отстроим этот город", - говорится в сообщении SPRAVDI.

Украинские войска были вынуждены оставить Авдеевку из-за недостатка боеприпасов, что стало следствием проволочек с предоставлением помощи партнерами. По словам центра, россия захватила Авдеевку за большую цену потерь в технике и людях. В течение 4 месяцев активных боев было уничтожено более 47 тысяч оккупантов, 364 танка, 5 самолетов и другой военной техники противника, что превышает потери в битве за Бахмут.

Российский диктатор путин приказал своим войскам захватить Авдеевку для повышения собственного рейтинга, однако определенные диктатором сроки "победы" неоднократно откладывались из-за стойкости украинских защитников города.

Отмечается, что контроль над руинами Авдеевки не предоставит врагу никаких стратегических преимуществ и является еще одной "Пирровой победой", которая приближает истощение ресурсов россии.

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