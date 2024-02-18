В ЗСУ підтвердили, що виведення українських військ з Авдіївки завершено

Речник ОСУВ «Таврія» підтвердив, що деяка кількість українських військових потрапила в полон.

Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки в Донецькій області. Про це заявив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

«Так, це завершення відбулося ще вчора», - сказав він.

Також Лиховій підтвердив, що деяка кількість українських військових, які воювали в Авдіївці, потрапила в полон. Але кількості він не назвав.

«Ця кількість може зменшитися, коли частина з них вийде до своїх підрозділів. Вихід відбувався в складних умовах, може бути і так. Потрібна верифікація тих, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх. Можливо, хтось не зміг вийти. Це процес, який займає певний час. Я б просив утриматися від спекуляцій. Ця кількість не така, щоб говорити про великі масштаби», - додав він.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Також відомо, що у боях за Авдіївку втрати росіян перевищили 47 тисяч осіб.

Крім того, повідомлялося, що під час виходу з Авдіївки частина українських захисників потрапила в полон.

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