В ЗСУ підтвердили, що виведення українських військ з Авдіївки завершено

Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки в Донецькій області. Про це заявив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.
«Так, це завершення відбулося ще вчора», - сказав він.
Також Лиховій підтвердив, що деяка кількість українських військових, які воювали в Авдіївці, потрапила в полон. Але кількості він не назвав.
«Ця кількість може зменшитися, коли частина з них вийде до своїх підрозділів. Вихід відбувався в складних умовах, може бути і так. Потрібна верифікація тих, хто вийшов, але ще не приєднався до своїх. Можливо, хтось не зміг вийти. Це процес, який займає певний час. Я б просив утриматися від спекуляцій. Ця кількість не така, щоб говорити про великі масштаби», - додав він.
Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.
Також відомо, що у боях за Авдіївку втрати росіян перевищили 47 тисяч осіб.
Крім того, повідомлялося, що під час виходу з Авдіївки частина українських захисників потрапила в полон.
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