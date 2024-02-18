США працюють над планом відповіді на загрозу нацбезпеці через розробку росією зброї проти супутників, — конгресмен

Сполучені Штати Америки працюють над планом відповіді на «загрозу нацбезпеці» через розробку росією зброї проти супутників. Про це заявив голова комітету Палати представників США з розвідки Майк Тернер, передає NBC News.
«Ми зустрілися з Джейком Салліваном (радником президента США з нацбезпеки - ред.), і він почав розробляти план, який, я сподіваюся, стане відповіддю на це (загрозу національній безпеці США - ред.)», - сказав Тернер.
За його словами, ця загроза є дуже серйозною, але він не зміг ані підтвердити, ані заперечити, що вона пов'язана з намірами рф вивести в космос ядерну зброю, про що раніше повідомляли американські ЗМІ.
«Загроза дуже серйозна. Я радий, що адміністрація (президента США - ред.) починає вживати заходи», - зазначив він.
Раніше стало відомо, що загроза нацбезпеці США пов'язана з відправкою рф ядерної зброї в космос.
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