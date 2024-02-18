США працюють над планом відповіді на загрозу нацбезпеці через розробку росією зброї проти супутників, — конгресмен

Адміністрація президента США починає вживати заходи проти загрози.

Сполучені Штати Америки працюють над планом відповіді на «загрозу нацбезпеці» через розробку росією зброї проти супутників. Про це заявив голова комітету Палати представників США з розвідки Майк Тернер, передає NBC News.

«Ми зустрілися з Джейком Салліваном (радником президента США з нацбезпеки - ред.), і він почав розробляти план, який, я сподіваюся, стане відповіддю на це (загрозу національній безпеці США - ред.)», - сказав Тернер.

За його словами, ця загроза є дуже серйозною, але він не зміг ані підтвердити, ані заперечити, що вона пов'язана з намірами рф вивести в космос ядерну зброю, про що раніше повідомляли американські ЗМІ.

«Загроза дуже серйозна. Я радий, що адміністрація (президента США - ред.) починає вживати заходи», - зазначив він.

Раніше стало відомо, що загроза нацбезпеці США пов'язана з відправкою рф ядерної зброї в космос.

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