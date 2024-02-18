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  1. В Україні

По 80 000 гривень за «мандрівку»: затримано групу чоловіків, які намагались виїхати до Молдови

19:36, 18 лютого 2024
За «маршрут» з інтернету чоловіки заплатили по 80 тисяч гривень з кожного.
По 80 000 гривень за «мандрівку»: затримано групу чоловіків, які намагались виїхати до Молдови
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Рух невідомих у напрямку придністровського сегменту українсько-молдовського кордону помітили прикордонники. В результаті перевірки було затримано групу чоловіків. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Так, на околиці села Кармалюківка Подільського району завершилась «мандрівка» групи чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон.

За «маршрут» з інтернету чоловіки заплатили по 80 тисяч гривень з кожного.

Наразі ж на порушників складено адмінпротоколи, а їх справи скеровано до суду.

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