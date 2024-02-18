По 80 000 гривень за «мандрівку»: затримано групу чоловіків, які намагались виїхати до Молдови

За «маршрут» з інтернету чоловіки заплатили по 80 тисяч гривень з кожного.

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Рух невідомих у напрямку придністровського сегменту українсько-молдовського кордону помітили прикордонники. В результаті перевірки було затримано групу чоловіків. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Так, на околиці села Кармалюківка Подільського району завершилась «мандрівка» групи чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон.

За «маршрут» з інтернету чоловіки заплатили по 80 тисяч гривень з кожного.

Наразі ж на порушників складено адмінпротоколи, а їх справи скеровано до суду.

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