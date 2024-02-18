По 80 000 гривен за «путешествие»: задержана группа мужчин, пытавшихся выехать в Молдову

За «маршрут» из интернета мужчины заплатили по 80 тысяч гривен с каждого.

Движение неизвестных по направлению приднестровского сегмента украинско-молдавской границы заметили пограничники. В результате проверки была задержана группа мужчин. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, на окраине села Кармалюковка Подольского района завершилось «путешествие» группы мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу.

За «маршрут» из интернета мужчины заплатили по 80 тысяч гривен с каждого.

Сейчас на нарушителей составлены админпротоколы, а их дела направлены в суд.

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