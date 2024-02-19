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Нюансы налогообложения единовременной страховой выплаты по договору страхования жизни

07:00, 19 февраля 2024
Каков порядок налогообложения единовременной страховой выплаты, выплачиваемой застрахованному лицу по договору долгосрочного страхования жизни, дожившему до истечения срока договора.
Нюансы налогообложения единовременной страховой выплаты по договору страхования жизни
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Государственная налоговая служба в Ивано-Франковской области разъяснила особенности налогообложения единовременной страховой выплаты застрахованному лицу по договору долгосрочного страхования жизни.

Налоговым агентом плательщика налога — получателя выплаты, пожизненной пенсии или выкупной суммы является страховщик-резидент, начисляющий страховую выплату или выкупную сумму по договору негосударственного пенсионного обеспечения или долгосрочного страхования жизни (пп. 170.8.1 Налогового кодекса Украины).

Налоговый агент удерживает и уплачивает в бюджет НДФЛ по ставке 18% из 60% суммы единовременной страховой выплаты по договору долгосрочного страхования жизни в случае достижения застрахованным лицом определенного возраста, оговоренного в таком страховом договоре, или его доживания до истечения срока такого договора (пп. 170.8 .2 ТК).

В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход включают всю сумму единовременной страховой выплаты, которую выплачивают застрахованному лицу, дожившему до истечения срока договора долгосрочного страхования жизни, однако облагают налогом лишь 60% от такой суммы.

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