Нюансы налогообложения единовременной страховой выплаты по договору страхования жизни

Каков порядок налогообложения единовременной страховой выплаты, выплачиваемой застрахованному лицу по договору долгосрочного страхования жизни, дожившему до истечения срока договора.

Государственная налоговая служба в Ивано-Франковской области разъяснила особенности налогообложения единовременной страховой выплаты застрахованному лицу по договору долгосрочного страхования жизни.

Налоговым агентом плательщика налога — получателя выплаты, пожизненной пенсии или выкупной суммы является страховщик-резидент, начисляющий страховую выплату или выкупную сумму по договору негосударственного пенсионного обеспечения или долгосрочного страхования жизни (пп. 170.8.1 Налогового кодекса Украины).

Налоговый агент удерживает и уплачивает в бюджет НДФЛ по ставке 18% из 60% суммы единовременной страховой выплаты по договору долгосрочного страхования жизни в случае достижения застрахованным лицом определенного возраста, оговоренного в таком страховом договоре, или его доживания до истечения срока такого договора (пп. 170.8 .2 ТК).

В общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход включают всю сумму единовременной страховой выплаты, которую выплачивают застрахованному лицу, дожившему до истечения срока договора долгосрочного страхования жизни, однако облагают налогом лишь 60% от такой суммы.

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