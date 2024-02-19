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Якщо орган опіки та піклування не може надати висновок через перебування дитини за кордоном чи на непідконтрольній території, це не означає неможливість розгляду спору судом, — КЦС ВС

Неможливість надати органом опіки та піклування висновку в таких справах, зокрема, у зв’язку з перебуванням дитини за межами країни, перебуванням дитини на непідконтрольній території, неможливості встановити місце фактичного перебування дитини з одним із батьків, не означає неможливості розгляду та вирішення спору судом.

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  1. В Україні

Нюанси оподаткування одноразової страхової виплати за договором страхування життя

07:00, 19 лютого 2024
Який порядок оподаткування одноразової страхової виплати, яка виплачується застрахованій особі за договором довгострокового страхування життя, що дожила до закінчення терміну договору.
Нюанси оподаткування одноразової страхової виплати за договором страхування життя
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Державна податкова служба в Івано-Франківській області роз’яснила особливості оподаткування одноразової страхової виплати застрахованій особі за договором довгострокового страхування життя.

Податковим агентом платника податку — отримувача виплати, довічної пенсії чи викупної суми є страховик-резидент, який нараховує страхову виплату чи викупну суму за договором недержавного пенсійного забезпечення або довгострокового страхування життя (пп. 170.8.1 Податкового кодексу України).

Податковий агент утримує та сплачує до бюджету ПДФО за ставкою 18% із 60% суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи її доживання до закінчення строку такого договору (пп. 170.8.2 ПК).

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включають всю суму одноразової страхової виплати, яку виплачують застрахованій особі, що дожила до закінчення строку договору довгострокового страхування життя, однак оподатковують лише 60% від такої суми.

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