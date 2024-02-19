Нюанси оподаткування одноразової страхової виплати за договором страхування життя

Який порядок оподаткування одноразової страхової виплати, яка виплачується застрахованій особі за договором довгострокового страхування життя, що дожила до закінчення терміну договору.

Державна податкова служба в Івано-Франківській області роз’яснила особливості оподаткування одноразової страхової виплати застрахованій особі за договором довгострокового страхування життя.

Податковим агентом платника податку — отримувача виплати, довічної пенсії чи викупної суми є страховик-резидент, який нараховує страхову виплату чи викупну суму за договором недержавного пенсійного забезпечення або довгострокового страхування життя (пп. 170.8.1 Податкового кодексу України).

Податковий агент утримує та сплачує до бюджету ПДФО за ставкою 18% із 60% суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи її доживання до закінчення строку такого договору (пп. 170.8.2 ПК).

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включають всю суму одноразової страхової виплати, яку виплачують застрахованій особі, що дожила до закінчення строку договору довгострокового страхування життя, однак оподатковують лише 60% від такої суми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.