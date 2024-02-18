Очільник МЗС Китаю запевнив, що Пекін не продає летальну зброю рф

Ван Ї сказав Дмитру Кулебі, що Китай «не користується жодними перевагами ситуації і не продає летальну зброю в зони конфлікту або сторонам конфлікту».

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Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив очільнику МЗС України Дмитру Кулебі, що Пекін не продає летальну зброю рф. Про це повідомляє видання The Guardian .

Так, Ван сказав Кулебі, що Китай «не користується жодними перевагами ситуації і не продає летальну зброю в зони конфлікту або сторонам конфлікту».

Китайський міністр також підкреслив, що Пекін дотримується політичного врегулювання проблем у гарячих точках і наполягає на просуванні мирних переговорів.

«Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини будуть розвиватися нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам», — заявив Ван Ї.

«Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у якнайшвидшому припиненні війни та відновленні миру», — зазначив він.

«Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не припинить своїх зусиль», — додав очільник МЗС Китаю.

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