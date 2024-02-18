У Києві на 2 тижні обмежать рух Броварським проспектом: що слід знати водіям

Мостовики ліквідовуватимуть пошкодження дорожнього покриття у крайній правій смузі руху транспорту.

У Києві з понеділка 19 лютого по 3 березня частково обмежать рух транспорту на Броварському проспекті. Про це повідомляє Київська міська рада.

«Із 09:00 19 лютого до 00:00 3 березня частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на просп. Броварському між станціями метро «Дарниця» та «Лівобережна» в напрямку міста Бровари», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мостовики ліквідовуватимуть пошкодження дорожнього покриття у крайній правій смузі руху транспорту.

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