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  1. В Україні

У Києві на 2 тижні обмежать рух Броварським проспектом: що слід знати водіям

23:31, 18 лютого 2024
Мостовики ліквідовуватимуть пошкодження дорожнього покриття у крайній правій смузі руху транспорту.
У Києві на 2 тижні обмежать рух Броварським проспектом: що слід знати водіям
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У Києві з понеділка 19 лютого по 3 березня частково обмежать рух транспорту на Броварському проспекті. Про це повідомляє Київська міська рада.

«Із 09:00 19 лютого до 00:00 3 березня частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на просп. Броварському між станціями метро «Дарниця» та «Лівобережна» в напрямку міста Бровари», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мостовики ліквідовуватимуть пошкодження дорожнього покриття у крайній правій смузі руху транспорту.

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