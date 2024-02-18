В Киеве на 2 недели ограничат движение по Броварскому проспекту: что следует знать водителям

Мостовики будут ликвидировать повреждение дорожного покрытия в крайнем правом ряду движения транспорта.

В Киеве с понедельника 19 февраля по 3 марта частично ограничат движение транспорта на Броварском проспекте. Об этом сообщает Киевский городской совет.

«С 09:00 19 февраля до 00:00 3 марта частично ограничат движение транспорта по путепроводу на просп. Броварскому между станциями метро «Дарница» и «Левобережная» в направлении города Бровары», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мостовики будут ликвидировать повреждение дорожного покрытия в крайнем правом ряду движения транспорта.

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