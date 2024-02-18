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Черновик сценария «Звездных войн», принадлежавший актеру Гаррисону Форду, был продан на аукционе за $13,6 тысячи

18:33, 18 февраля 2024
Актер случайно оставил примерный в съемной лондонской квартире в 1976 году.
Черновик сценария «Звездных войн», принадлежавший актеру Гаррисону Форду, был продан на аукционе за $13,6 тысячи
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В Великобритании на аукционе продали черновик сценария фильма «Звездные войны» за $13,6 тысячи. Об этом сообщает ВВС.

Как известно, этот экземпляр принадлежал актеру Гаррисону Форду, но он случайно оставил его в съемной лондонской квартире в 1976 году.

Это четвертый черновик сценария фильма «Звездные войны», который тогда назывался «Приключения Люка Старкиллера» — там также есть персонажи и сцены, не вошедшие в окончательный вариант фильма. Сценарий неполный и без переплета, его страницы разного цвета, причем разноцветные страницы обычно являются правками к белым.

Еще на аукционе продали другие вещи Гаррисона Форда. Там, в частности, было письмо от его агента Патриции МакКвини и письмо, в котором Форда упрекали за то, что он не связался со своей женой, — его продали за $224. А еще за $6081 продали заметку о встрече Форда с продюсером «Звездных войн» Робертом Уоттсом.

Эти вещи выставили владельцы квартиры, которую в 1976 году арендовал Ford. Они также рассказали, что актер был «очень милым и чистоплотным арендатором», а еще купил растения для их сада и посетил первый день рождения сына.

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