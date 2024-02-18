Украина и США могут подписать соглашение о гарантиях безопасности до саммита НАТО, — Ольга Стефанишина

Но сегодня это второстепенный вопрос в отношениях Украины и США.

Украина и Соединенные Штаты могут подписать соглашение о гарантиях безопасности к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне. Об этом заявила вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает «Укринформ».

Так, Стефанишину спросили, могут ли Украина и США подписать соглашение о гарантиях безопасности на июльском саммите НАТО. Она ответила, что переговоры о соглашении между странами уже проводились, поэтому подписание может произойти и раньше.

«Соответствующие переговоры проводились на уровне замруководителя ОП Игоря Жовквы. Как вы знаете, Андрей Ермак поддерживает постоянную связь с Джейком Салливаном. То есть с тактической точки зрения переговоры проведены, стратегически принята декларация. Это решение может быть принято ранее», – отметила вице-премьер.

Однако, по ее словам, сегодня Украина сосредотачивается на вопросе гарантий безопасности, а на работе с Конгрессом США для принятия решения о финансировании помощи Украине.

«Мы должны сначала выжить, а дальше уже думать, как гарантировать свою безопасность. Нам нужно защитить украинские города, нам нужно, чтобы у Patriot были снаряды. И это вопрос жизни и смерти. Потому концентрируемся на этом. А гарантии безопасности точно будут подписаны», – сказала она.

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