Глава МИД Китая заверил, что Пекин не продает летальное оружие рф

Ван И сказал Дмитрию Кулебе, что Китай «не пользуется никакими преимуществами ситуации и не продает летальное оружие в зоны конфликта или сторонам конфликта».

ї Министр иностранных дел Китая Ван И заявил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что Пекин не продает летальное оружие рф. Об этом сообщает издание The Guardian.

Так, Ван сказал Кулебе, что Китай «не пользуется преимуществами ситуации и не продает летальное оружие в зоны конфликта или сторонам конфликта».

Китайский министр также подчеркнул, что Пекин придерживается политического урегулирования проблем в горячих точках и настаивает на продвижении мирных переговоров.

«Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай надеется, что китайско-украинские отношения будут развиваться нормально и будут продолжать приносить пользу двум народам», - заявил Ван И.

«Мы будем продолжать играть конструктивную роль в скорейшем прекращении войны и восстановлении мира», - отметил он.

«Даже если есть только проблеск надежды на мир, Китай не прекратит своих усилий», - добавил глава МИД Китая.

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