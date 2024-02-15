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Загроза нацбезпеці США пов'язана з відправкою рф ядерної зброї в космос, — ЗМІ

10:48, 15 лютого 2024
Голова постійного спеціального комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер заявив про «серйозну загрозу національній безпеці США».
Загроза нацбезпеці США пов'язана з відправкою рф ядерної зброї в космос, — ЗМІ
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росія хоче розмістити ядерну зброю в космосі, саме тому голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер надав розвіддані про серйозну загрозу національній безпеці США. Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що слова Тернера пов’язані з росією та операціями в космосі.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван і провідні законодавці в Конгресі спробували пом'якшити занепокоєння громадськості після того, як голова комітету Палати представників із розвідки попередив про загрозу національній безпеці, пов'язану з дестабілізуючим іноземним військовим потенціалом.

Видання пише, що розвіддані США пов'язані з бажанням рф відправити ядерну зброю в космос. Йдеться не про те, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а, скоріше, про її можливе використання проти супутників.

Джерела видання вказують, що ця тема є тривожною і дуже делікатною. Не зачіпаючи цю тему безпосередньо, кілька членів Конгресу швидко назвали проблему серйозною, не викликавши при цьому суспільної тривоги.

Тернер закликав президента США Джо Байдена розсекретити всю інформацію, що стосується цієї загрози.

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