Глава постоянного специального комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил о «серьезной угрозе национальной безопасности США».

россия хочет разместить ядерное оружие в космосе, именно поэтому глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил разведданные о серьезной угрозе национальной безопасности США. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что слова Тернера связаны с рф и операциями в космосе.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и ведущие законодатели в Конгрессе попытались смягчить беспокойство общественности после того, как глава комитета Палаты представителей по разведке предупредил об угрозе национальной безопасности, связанной с дестабилизирующим иностранным военным потенциалом.

Издание пишет, что разведданные США связаны с желанием рф отправить ядерное оружие в космос. Речь идет не о том, чтобы сбросить ядерное оружие на Землю, а скорее о его возможном использовании против спутников.

Источники издания указывают, что эта тема тревожна и очень деликатна. Не затрагивая эту тему напрямую, несколько членов Конгресса быстро назвали проблему серьезной, не вызвав при этом общественной тревоги.

Тернер призвал президента США Джо Байдена рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы.

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