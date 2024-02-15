В Киеве помощница нотариуса удостоверяла документы, когда тот был за границей: теперь их обоих ждет суд

Находясь за пределами Украины нотариус предоставил своей помощнице неправомерные указания проводить нотариальные действия от его имени.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве направили в суд обвинительный акт в отношении частного нотариуса и его помощницы. Об этом сообщил официальный сайт Киевской городской прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что их обвиняют в несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных) сетей, что привело к утечке и подделке информации, совершенной повторно, во время действия военного положения, а также подделке официальных документов, удостоверяемых частным нотариусом, совершенном по предварительному группой лиц.

По данным следствия, нотариус Киевского городского нотариального округа с января 2023 по июль 2023 дважды выезжал за границу через территорию Румынии и Польши, пользуясь паспортом гражданина Румынии. За границей мужчина находился по несколько месяцев.

«Находясь за пределами Украины, нотариус предоставил своей помощнице неправомерные указания проводить нотариальные действия от его имени с использованием бланков, печати, цифровой подписи нотариуса.

То есть, нотариальные услуги клиентам от имени нотариуса незаконно предоставляла его помощница», - сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что такие действия являются подлогом официальных документов, ведь удостоверять документы от имени нотариуса помощница не имеет права.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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