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У Києві помічниця нотаріуса засвідчувала документи, коли той був за кордоном: тепер їх обох чекає суд

10:47, 15 лютого 2024
Перебуваючи за межами України, нотаріус надав своїй помічниці неправомірні вказівки проводити нотаріальні дії від його імені.
У Києві помічниця нотаріуса засвідчувала документи, коли той був за кордоном: тепер їх обох чекає суд
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві скерували до суду обвинувальний акт відносно приватного нотаріуса та його помічниці. Про це повідомив офіційний сайт Київської міської прокуратури.

У відомстві зазначають, що їх обвинувачують у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж, що призвело до витоку та підробки інформації, вчиненому повторно, під час дії воєнного стану, а також підробленні офіційних документів, які посвідчуються приватним нотаріусом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, нотаріус Київського міського нотаріального округу з січня 2023 року по липень 2023 року двічі виїжджав за кордон через територію Румунії та Польщі, користуючись паспортом громадянина Румунії. За кордоном чоловік перебував по кілька місяців.

«Перебуваючи за межами України, нотаріус надав своїй помічниці неправомірні вказівки проводити нотаріальні дії від його імені з використанням бланків, печатки, цифрового підпису нотаріуса.

Тобто нотаріальні послуги клієнтам від імені нотаріуса незаконно надавала його помічниця», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що такі дії є підробленням офіційних документів, адже засвідчувати документи від імені нотаріуса помічниця не має права.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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