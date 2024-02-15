Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці пояснює, як роботодавцям ознайомлювати працівників з наказами під час війни.

Зазначається, що з моменту введення воєнного стану в Україні допускається в сфері трудових відносин використання електронного документообігу.

Відповідно до статті 7 Закону України Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» № 2136, у період дії воєнного стану сторони трудового договору можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання наказів (розпоряджень) роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин та про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації, який обрано за згодою між роботодавцем та працівником.

Тобто ознайомлення працівників з наказами (розпорядженнями), повідомленнями про наступне вивільнення, або іншими документами щодо прав та обов’язків допускається з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронно-комунікаційних мереж.

Керівник турбується про це, затвердивши відповідні положення про організацію документообігу та повідомивши про це працівників у будь-який зручний спосіб.

Також зазначається, що роботодавець має ознайомити працівника з колективним договором до прийому на роботу і повідомляти працівників у разі внесення змін до нього. Варто пам’ятати про прописані законодавчо положення по запобіганню дискримінації працівників – незаконна відмова в прийнятті на роботу є грубим порушенням законодавства про працю.

Роботодавець на вимогу претендента на вакансію зобов’язаний письмово повідомити про причину відмови.

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