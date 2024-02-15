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63 справи — середньомісячне навантаження на суддю: Волинський апеляційний суд підсумував результати діяльності за 2023 рік

10:28, 15 лютого 2024
У 2023 році на розгляді Волинського апеляційного суду перебувало у провадженні 7714 справ та матеріалів, з яких розглянуто 7282 справ.
63 справи — середньомісячне навантаження на суддю: Волинський апеляційний суд підсумував результати діяльності за 2023 рік
Фото: vla.court.gov.ua
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У Волинському апеляційному суді відбулися збори суддів,  під час яких підсумовано результати діяльності у 2023 році. Про це йдеться у пресслужбі суду.

Секретар судової палати з розгляду кримінальних справ Олег Клок та секретар судової палати з розгляду цивільних справ Василь Осіпук проінформували, що на розгляді Волинського апеляційного суду перебувало у провадженні 7714 справ та матеріалів, з яких розглянуто 7282 справ.

Зазначається, що у Волинському апеляційному суді уже шостий рік судочинство здійснює лише 14 служителів Феміди,  зокрема 9 суддів  судової палати з розгляду цивільних справ та 5 судді судової палати з розгляду кримінальних справ. Особливо значне навантаження відчувають судді судової палати з розгляду кримінальних справ.

За даними статистичного звіту 1-єз за  2023 рік середня кількість днів, необхідних для розгляду справ суддями судової палати з розгляду кримінальних справ, що надійшли до Волинського апеляційного суду, становила -  414 днів, а робочих днів у 2023 році було 260.

Середньомісячне навантаження у 2023 році на суддю Волинського апеляційного суду 63 справи, у т.ч. на суддю судової палати з розгляду кримінальних справ – 145 справ та матеріалів, у т.ч. з урахуванням матеріалів НРСД.

Керівник апарату Волинського апеляційного суду Оксана Підгайна проінформувала збори суддів про стан організаційного забезпечення діяльності суду у 2023 році.

Також доповіла, що пріоритетними завданнями апарату суду на наступні роки є:

- облаштуванні санвузлів для людей з інвалідністю;

- пониження бордюрів для зручного в’їзду на територію перед приміщенням суду;

- укладання спеціальної бруківки у визначених місцях для орієнтації осіб з вадами зору та інші важливі завдання.

Керівник відділу прийому громадян та документального забезпечення Тетяна Войтович проінформувала, що протягом 2023 року безпосередньо до відділу прийому громадян звернулось 5118 осіб (з них - 845 звернення  на телефон « Гарячої лінії»  0332 777 004 ), що на 720 осіб  більше ніж у 2022 році (4398 осіб).

«Ми, команда працівників апеляційного суду розуміємо, що наша робота це не лише виконання професійних обов'язків, а й надання підтримки та допомоги людям, які звертаються до суду.

Ми знаємо, що наша професійність має велике значення для суспільства, тому ми прикладаємо максимум зусиль для забезпечення справедливості та людиноорієнтованості.

Кожен день ми працюємо над тим, щоб в судовій системі було більше довіри, більше професійності і покращення якості адміністративних послуг  суду», - сказано у повідомленні.

Фото:  vla.court.gov.ua

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