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Посилення мобілізації: спікер Ради Стефанчук розповів, коли буде друге читання законопроекту

10:09, 15 лютого 2024
Руслан Стефанчук озвучив терміни другого читання законопроекту про мобілізацію.
Посилення мобілізації: спікер Ради Стефанчук розповів, коли буде друге читання законопроекту
Фото: 24tv.ua
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Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що між першим і другим читаннями у народних депутатів є 14 днів, щоб внести правки до законопроекту про посилення мобілізації. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, після того, як народні обранці внесуть свої поправки до законопроекту про мобілізацію, документ буде передано до відповідного комітету.

«Щойно комітет буде готовий, але все одно це буде не раніше ніж 21 лютого, тому що це останній день, коли можна подавати поправки до цього законопроекту», — сказав Стефанчук.

Спікер Ради також додав, що список правок доволі великий, а тому комітету потрібен час, щоб їх проаналізувати і врахувати.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення мобілізації в першому читанні.

Додамо, у Раді зареєстрували законопроект про нові доплати та пільги військовим.

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