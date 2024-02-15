Усиление мобилизации: спикер Рады Стефанчук рассказал, когда будет второе чтение законопроекта

Руслан Стефанчук озвучил сроки второго чтения законопроекта о мобилизации.

Фото: 24tv.ua

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что между первым и вторым чтениями у народных депутатов есть 14 дней, чтобы внести поправки в законопроект об усилении мобилизации. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, после того, как народные избранники внесут свои поправки в законопроект о мобилизации, документ будет передан в соответствующий комитет.

«Как только комитет будет готов, но все равно это будет не раньше 21 февраля, потому что это последний день, когда можно подавать поправки к этому законопроекту», — сказал Стефанчук.

Спикер Рады также добавил, что список правок достаточно большой, поэтому комитету нужно время, чтобы их проанализировать и учесть.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в первом чтении.

Добавим, в Раде зарегистрировали законопроект о новых доплатах и льготах военным.

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