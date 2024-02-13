От 10 000 до 500 000 грн: в Раде зарегистрировали законопроект о новых доплатах и льготах военным

Документом предлагаются дополнительные выплаты за уничтожение или захват вражеской техники, а также еще ряд важных льгот.

Фото: tsn.ua

Во вторник, 13 февраля, народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы» (№11012).

Текст законопроекта сейчас отсутствует, но секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко на своей странице в Facebook сообщил некоторые его детали.

Он подчеркнул, что сейчас Украине необходима трансформация «от армии мобилизованных – до армии профессиональных мотивированных военнослужащих». Для этого, по его мнению, украинским защитникам нужна действенная и прогнозируемая система доплат, льгот и гарантий.

«В центре внимания – непосредственные участники боевых действий. Именно поэтому я запускаю дискуссию и предлагаю соответствующие изменения в законодательство. Буду призывать коллег поддержать в первом чтении законопроект №11012 и предоставить свои предложения ко второму», - написал Костенко.

Также он опубликовал инфографику к законопроекту. За танк планируется предусмотреть выплату в размере 200-370 тысяч гривен, САУ/РСЗО – 200-370 тысяч гривен, БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему – 30-100 тысяч гривен, другие бронеавтомобили или грузовые автомобили 10-30 тысяч гривен, ЗРК - 200-370 тысяч гривен, радиолокационные системы средств ПВО - 200-370 тысяч гривен, средство контрбатарейной борьбы - 30-150 тысяч гривен, средство РЭБ - 30-150 тысяч гривен, БПЛА разведывательного типа - 30- 100 тысяч гривен, БПЛА ударного типа - 30-100 тысяч гривен, крылатую и баллистическую ракету - 100 тысяч гривен, военный самолет - 500 тысяч гривен, военный вертолет - 300 тысяч гривен, комплекс дальнего визуального наблюдения - 30 тысяч гривен, военный корабль - 300 -500 тысяч гривен, средства РЭР – 30-100 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в первом чтении.

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