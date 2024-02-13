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Від 10 000 до 500 000 грн: у Раді зареєстрували законопроект про нові доплати та пільги військовим

21:51, 13 лютого 2024
Документом пропонуються додаткові виплати за знищення або захоплення ворожої техніки, а також низку важливих пільг.
Від 10 000 до 500 000 грн: у Раді зареєстрували законопроект про нові доплати та пільги військовим
Фото: tsn.ua
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У вівторок, 13 лютого, народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби» (№11012).

Текст законопроекту наразі відсутній, але секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко на своїй сторінці у Facebook повідомив деякі його деталі.

Він підкреслив, що зараз Україні необхідна трансформація «від армії мобілізованих - до армії професійних мотивованих військовослужбовців». Для цього, на його переконання, українським захисникам потрібна дієва та прогнозована система доплат, пільг і гарантій.

«В центрі уваги - безпосередні учасники бойових дій. Саме тому я запускаю дискусію, і пропоную відповідні зміни до законодавства. Буду закликати колег підтримати в першому читанні законопроєкт №11012 та надати свої пропозиції до другого», - написав Костенко.

Також він опублікував інфографіку до законопроекту. За танк планується передбачити виплату в розмірі 200-370 тисяч гривень, САУ/РСЗВ - 200-370 тисяч гривень, БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему - 30-100 тисяч гривень, інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі 10-30 тисяч гривень, ЗРК - 200-370 тисяч гривень, радіолокаційні системи засобів ППО - 200-370 тисяч гривень, засіб контрбатарейної боротьби - 30-150 тисяч гривень, засіб РЕБ - 30-150 тисяч гривень, БПЛА розвідувального типу - 30-100 тисяч гривень, БПЛА ударного типу - 30-100 тисяч гривень, крилату та балістичну ракету - 100 тисяч гривень, військовий літак - 500 тисяч гривень, військовий гвинтокрил - 300 тисяч гривень, комплекс дальнього візуального спостереження - 30 тисяч гривень, військовий корабель - 300-500 тисяч гривень, засоби РЕР - 30-100 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення мобілізації в першому читанні.

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