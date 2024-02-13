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  1. В Україні

БЕБ попереджає про фейкові розсилки від імені Бюро

21:26, 13 лютого 2024
Фейкові листи отримують як суб’єкти господарювання  так і органи державної влади та місцевого самоврядування
БЕБ попереджає про фейкові розсилки від імені Бюро
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Бюро економічної безпеки України зафіксувало випадки розсилки невстановленими особами електронних листів зі сторонніх email-адрес, начебто від імені БЕБ. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Листи отримують як суб’єкти господарювання  так і органи державної влади та місцевого самоврядування. В них міститься запит від справжнього працівника  Бюро стосовно надання фінансової інформації та застереження щодо блокування рахунків компанії.

На псевдо бланку зазначаються також дані співробітників з контактами», - сказано у повідомленні.

У БЕБ зазначають, що листи містять посилання, заархівовані файли та додатки, що під час запуску завантажують на комп’ютер користувача шкідливе програмне забезпечення для збору конфіденційних даних.

«У разі отримання таких електронних листів, просимо не переходити за посиланнями та не завантажувати файли, аби убезпечити власні пристрої від шкідливих програм, що можуть використовуватися російськими спецслужбами для збору інформації.

Водночас повідомляємо, що всі співробітники БЕБ користуються поштою виключно з доменом @esbu.gov.ua. Усі листи підписуються із застосуванням кваліфікованого електронного підпису», - пишуть у Бюро.

Також БЕБ додають, що для листування фахівці Бюро можуть використовувати систему електронного документообігу з обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноважених осіб.

Ще наголошується, що Бюро економічної безпеки не здійснює блокування фінансових рахунків.

«У випадку отримання подібних листів, радимо звертатися до органів Національної поліції та Служби безпеки України», - зазначають у БЕБ.

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