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«То «сварка» чи порушення працівником апарату вимог професійної етики у суді на Київщині?» — у Фастівському міськрайонному суді зробили заяву

07:30, 14 лютого 2024
У Фастівському міськрайонному суді звернули увагу, що підставою для звернення до Вищої ради правосуддя стало питання втручання в діяльність судді, що мало вираз у недопустимих висловленнях, які зафіксовані на матеріальних носіях, з боку працівника апарату суду на адресу голови, щодо її професійної діяльності та неупередженості.
«То «сварка» чи порушення працівником апарату вимог професійної етики у суді на Київщині?» — у Фастівському міськрайонному суді зробили заяву
Джерело фото: fs.ko.court.gov.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», до Вищої ради правосуддя звернулася голова Фастівського міськрайонного суду Київської області Євгенія Чернишова. Так, 23 січня керівник апарату суд повідомив, що начальник відділу документообігу та контролю відмовилася прийняти та зареєструвати клопотання слідчого про обшук.

У зв’язку з публікацією «Судово-юридичною газетою» статті під назвою:  «В суді на Київщині посварилися голова суду та начальник канцелярії суду: причина унікальна», прес-служба Фастівського міськрайонного суду Київської області суду вважає за необхідне зробити заяву.

«Джерелом для вищезгаданої публікації стала інформація, розміщена на офіційному сайті Вищої ради правосуддя за зверненням голови Фастівського міськрайонного суду Київської області Чернишової Є. Ю.

Звертаємо увагу, що підставою для звернення до Вищої ради правосуддя стало питання втручання в діяльність судді, що мало вираз у недопустимих висловленнях (які зафіксовані на матеріальних носіях) з боку працівника апарату суду на адресу голови, щодо її професійної діяльності та неупередженості.

Разом з тим, положення Закону України «Про державну службу» та Правил поведінки працівника апарату суду встановлюють вимоги до поведінки працівника апарату суду, за якими він зобов’язаний: утримуватися від критики професійних дій суддів і працівників апарату суду, публічних висловлювань, що погіршують репутацію суду; дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки; неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування», - зазначає прес-служба.

На думку суду, звернення до Вищої ради правосуддя жодним чином не стосується обставин, на які вказано у статті.

Автор: Наталя Мамченко 

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