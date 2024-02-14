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«Так «ссора» или нарушение работником аппарата требований профессиональной этики в суде в Киевской области?» — в Фастовском горрайонном суде сделали заявление

07:30, 14 февраля 2024
В Фастовском горрайонном суде обратили внимание, что основанием для обращения в Высший совет правосудия стал вопрос вмешательства в деятельность судьи, что имело выражение в недопустимых высказываниях, зафиксированных на материальных носителях, со стороны работника аппарата суда в адрес председателя относительно ее профессиональной деятельности и беспристрастности.
«Так «ссора» или нарушение работником аппарата требований профессиональной этики в суде в Киевской области?» — в Фастовском горрайонном суде сделали заявление
Источник фото: fs.ko.court.gov.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Высший совет правосудия обратилась председатель Фастовского горрайонного суда Киевской области Евгения Чернышева. Так, 23 января руководитель аппарата суд сообщил, что начальник отдела документооборота и контроля отказалась принять и зарегистрировать ходатайство следователя об обыске.

В связи с публикацией «Судебно-юридической газетой» статьи под названием: «В суде в Киевской области поссорились председатель суда и начальник канцелярии суда: причина уникальная», пресс-служба Фастовского горрайонного суда Киевской области суд считает необходимым сделать заявление.

«Источником для вышеупомянутой публикации стала информация, размещенная на официальном сайте Высшего совета правосудия по обращению председателя Фастовского горрайонного суда Киевской области Чернышевой Е. Ю.

Обращаем внимание, что основанием для обращения в Высший совет правосудия стал вопрос вмешательства в деятельность судьи, что имело выражение в недопустимых высказываниях (зафиксированных на материальных носителях) со стороны работника аппарата суда в адрес председателя относительно его профессиональной деятельности и беспристрастности.

Вместе с тем, положения Закона Украины «О государственной службе» и Правил поведения работника аппарата суда устанавливают требования к поведению работника аппарата суда, по которым он обязан: воздерживаться от критики профессиональных действий судей и работников аппарата суда, публичных высказываний, ухудшающих репутацию суда; соблюдать принципы государственной службы и правила нравственного поведения; неукоснительно соблюдать общепризнанные этические нормы поведения, быть доброжелательными и вежливыми, соблюдать высокую культуру общения», - отмечает пресс-служба.

По мнению суда, обращение в Высший совет правосудия никоим образом не касается обстоятельств, указанных в статье.

Автор: Наталя Мамченко 

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