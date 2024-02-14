Экс-глава Управления внутреннего контроля НАПК Роман Норец во время собеседования на председателя НАПК раскритиковал аудит НАПК и кадровую политику руководства НАПК

После работы в СБУ Роман Норец возглавлял Управление внутреннего контроля НАПК, на которое Александр Новиков возложил задание проверок деклараций работников СБУ, а после увольнения снова вернулся в СБУ.

Среди кандидатов на главу НАПК немало действующих и экс-сотрудников Агентства. Один из них, Роман Норец, тоже выразил готовность возглавить НАПК. В частности, он считает, что кадровая политика НАПК во времена Александра Новикова «была несправедливой».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Роман Норец с 2002 по 2020 год работал на оперативных и руководящих должностях в СБУ. Затем с января 2020 по август 2023 года – в НАПК руководителем отдела и руководителем Управления внутреннего контроля НАПК. С августа 2023 вернулся на работу в СБУ.

12 февраля Конкурсная комиссия провела с ним собеседование о добродетели.

Так, Роман Норець пішов з НАЗК після звернення Громадської ради при НАЗК, яка закликала провести службове розслідування стосовно нього.

У відповіді до Комісії він зазначив, що його не звільнили, а він звільнився сам.

«Для будь-якої події завжди є підстави та приводи. Я написав заяву про звільнення за угодою сторін», - пояснив він. Підставою він назвав незгоду з кадровою політикою. А приводом став допис його доньки в соцмережах щодо реакції кандидата на ситуацію, коли його, як стверджує сам Норець, покусала собака.

«Це було пов’язане із тим, коли моя донька зробила допис в Інстаграмі. Мене викликали і сказали – якщо ти не можеш контролювати свою доньку, тобі тут не місце. Це давня проблема, що голова НАЗК приймає та звільняє працівників. І це я неодноразово намагався довести – що звільняє – це не означає видає наказ про звільнення. Тому я написав заяву без дати. І коли було прийнято рішення про звільнення, то просто поставили дату», пояснив Норець.

На питання, що сталося насправді з цим постом в Інстаграмі та яка ситуація мала місце, Норець заявив, що це «питання майбутнього дітей». «Все що стосується мене, я готовий відповідати», додав він.

«Тварина жива?» - уточнив член Комісії Андрій Козлов.

«Мені невідомо. Коли вона мені розгризла обидві руки, я взяв її до ошийник, і витягнув на вулицю. Потім я приїхав до лікаря. Лікар сказав – якщо тварина жива, її треба взяти під нагляд. Якщо тварина мертва – її треба відвезти у ветеринарну клініку. Коли ми повернулися із лікарні, тварини не було. Це було вночі», - пояснив він.

Доповідач Тетяна Цувіна поцікавилася тим, чи не вбачає Норець конфлікту інтересів в тому, що після роботи в СБУ він очолював підрозділ НАЗК, який займався перевірками декларацій працівників СБУ в закритому режимі, а потім повернувся до СБУ. Слід зауважити, що аудитори у звіті стосовно НАЗК вказали, що «керівником Управління внутрішнього контролю був колишній чиновник СБУ, що свідчило про можливий конфлікт інтересів».

Роман Норець зауважив, що екс-голова НАЗК Олександр Новіков також у минулому прокурор, і здійснював повні перевірки як головна уповноважена особа у НАЗК щодо працівників прокуратури.

«Я можу надати інший приклад, що таке реальний конфлікт інтересів. Певні громадські діячі укладають з USAID попередній договір, що вони будуть розробляти за певну суму грантових коштів порядки декларування спецслужб.

А потім виявляється, що НАЗК зробило це без них. Вони надають допомогу зовнішньому аудиту як секретаріат зовнішнього аудиту, який проводився за 2020-2021 роки. І кажуть, не бачачи цих порядків, що вони написані «погано». Тому що вони написані погано без їх участі. Фактично мені закидали те, що він у цих громадських діячів вкрав їхні гроші», - зазначив Роман Норець.

Особисто він заявив, що не був уповноваженою особою і перевірок не проводив.

Норець нагадав, що перший припис, який вніс голова НАЗК, був припис тодішньому голові СБУ, і був скасований порядок декларування, який окремо затвердили в СБУ. На його думку, у НАЗК треба було створити окремий підрозділ стосовно перевірки «розвідників», бо там стоять питання допуску до інформації.

Також питання до кандидата стосувалися набуття ним майна та судових справ про стягнення аліментів.

«22 лютого 2023 року Ви набули у власність авто SUZUKI Ignis 2022 р. в. за 723 тис. грн. За даними декларацій за 2022 рік у Вас та членів родини були відсутні грошові активи станом на 31 грудня 2022 року, які б підлягали декларуванню.

28 січня 2023 року Ви отримали зарплату в розмірі 226 тис. грн.

У декларації перед звільненням, яка була подана у період від січня по серпень 2023 року Ви вказали, що 24 лютого 2023 року отримали кредит 484 тис. грн. Водночас, Ви відповіли, що у зв’язку з відрахуванням у вигляді аліментів, які становлять 70% Вашого заробітку Ви отримували на руки близько 40 тис. грн.

Відповідно до наведених розрахунків, навіть якщо ми складемо отриману Вами зарплату у січні 2023 року після всіх відрахувань та кредит, цієї суми все одно буде недостатньо, щоб покрити 723 тис. грн, які Ви витратили на автомобіль.

Коли Ви відповідали на наш запит, Ви вказали, що 230 тисяч було внесено екс-дружиною Світланою Норець. Але за даними Податкової служби, у неї б не вистачило отриманих коштів.

Отже, якщо у Вас були заощадження на автомобіль, то чому Ви їх не декларували?» - запитала доповідач, член Конкурсної комісії Тетяна Цувіна.

На це Норець відповів, що коли його сім’я виїжджала за кордон, він всю готівку в іноземній валюті віддав їм. По 2022 року він вказав, що Світлана Норець не дала йому відомостей стосовно доходів, які вона отримувала у Швеції і залишків, тому він вказав, що член сім’ї не надав інформації.

«А чому Ваша колишня дружина заплатила 230 тисяч за Ваше авто?» - вирішили уточнити члени Комісії.

Кандидат навів приклад, що таке шведські сім’ї, і заявив, що у нього добрі стосунки з екс-дружиною. За його словами, це фактично була така домовленість при розлученні.

Разом із тим, у Комісії виникли питання, чи дійсно такі стосунки добрі, адже обидві екс-дружини кандидата подавали позови до суду стосовно стягнення аліментів. А остання дружина, вказала доповідачка, подала на аліменти під час перебування у шлюбі. І сплачуються вони за виконавчими провадженнями. «Чому колишні дружини, з якими у Вас, за Вашими ж словами, добрі стосунки, були змушені подавати на Вас до суду?» - запитала Конкурсна комісія.

На це він Роман Норець пояснив, що це було для того, аби перекази аліментів здійснювалися автоматично із картки.

Комісія також поцікавилась чому у 2020-2021 роках кандидат не декларував аліменти як доходи колишньої дружини, у відповідь кандидат послався на розʼяснення НАЗК, що якщо сім’я проживає разом, то гроші, що «переміщуються внутрішньо», декларуванню не підлягають.

Далі Тетяна Цувіна поцікавилась, як кандидат набув земельну ділянку на Львівщині в рекреаційній зоні для дачного будівництва (у селі Тухолька Стрийського району Львівської області). Кандидат відповів, що це станом на зараз «голе поле», і набув він її, коли проходив службу в Управлінні СБУ Львівської області, а до того як вийшов фільм «Захар Беркут», ніхто і не знав, що це за місце.

Детальніше про майно та декларації Романа Норця «Судово-юридична газета» писала раніше.

Автор: Наталя Мамченко

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