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  1. В Украине

Кабмин запускает новую информационно-коммуникационную систему в сфере экспортного контроля

20:58, 13 февраля 2024
Экспериментальный проект по внедрению информационно-коммуникационной системы в сфере экспортного контроля будет реализовываться в течение двух лет.
Кабмин запускает новую информационно-коммуникационную систему в сфере экспортного контроля
Фото: glavcom.ua
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Министерство экономики Украины сообщило, что бизнес, работающий на обеспечение нужд безопасности и обороны Украины, сможет получать ряд услуг Государственной службы экспортного контроля в электронном виде. Это предусмотрено порядком реализации экспериментального проекта по внедрению и обеспечению функционирования информационно-коммуникационной системы в сфере госэкспортконтроля (ІКСЕК).

 «Ми розпочинаємо проєкт, покликаний кардинально змінити підходи до взаємодії між імпортерами та експортерами товарів військового та подвійного призначення та Державною службою експортного контролю. Впровадження сучасних цифрових рішень у сфері експортного контролю суттєво спростить для бізнесу процеси підготовки та подання документів, попередньої ідентифікації товарів, тощо. У свою чергу Держекспортконтроль отримує потужний інструмент для посилення  ефективності аналітичної роботи та управління ризиками в міжнародних передачах. Нові підходи дозволять нам більш ефективно вирішувати питання постачання всього необхідного для захисту України сьогодні та сприятимуть розвитку українського ОПК в майбутньому», - зазначила Перший віцепрем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Відповідно до рішення Уряду, експериментальний проєкт із впровадження ІКСЕК буде реалізовуватись протягом двох років. В рамках проєкту передбачається надання Держекспортконтролем електронних послуг при оформленні та видачі:

  • посвідчення про реєстрацію суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання;
  • висновків на здійснення тимчасового ввезення чи вивезення таких товарів, їх транзит територією України;
  • дозволу на здійснення експорту чи імпорту товарів військового призначення та подвійного використання;
  • висновку на проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів.

Інформаційно-комунікаційна системи у сфері держекспортконтролю є локалізацією програмного продукту «Stratlink», що розроблений за фінансової та організаційної підтримки Програми з безпеки кордонів та експортного контролю Держдепартаменту США. Система має надійний захист та, зокрема, дозволятиме:

підтримувати комунікацію з Держекспортконтролем на предмет статусу поданих документів, отримувати інформацію щодо результатів розгляду поданих матеріалів, а у перспективі і безпосередньо дозвільні документи в електронній формі.

отримати інформування та рекомендації щодо подальших дій при розгляді заявки. Зокрема, надати додаткові матеріали або уточнюючу інформацію, отримати рахунок на оплату послуг, підтвердити оплату тощо.

подати звіти щодо використання дозвільних документів.

Передбачається, що послуги «Реєстрація», «Експорт» та «Імпорт» будуть доступними для підприємців вже з 1 березня 2024 року, доступ до решти послуг буде додаватися протягом наступних 6 місяців.

Доступ до послуг підприємці, які пройшли електронну ідентифікацію та мають відповідний рівень доступу до даних та інформації в системі, зможуть отримати у власному робочому кабінеті на сайті Держекспортконтролю. Участь суб’єктів господарювання у проекті буде добровільною. Тобто за бажанням вони зможуть отримувати відповідні публічні послуги й за традиційною процедурою, шляхом подання документів у паперовому вигляді. При цьому зазначимо, що подача у паперовому вигляді оригіналів гарантійних документів залишається обов’язковою вимогою у всіх випадках.

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