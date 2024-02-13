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В суде в Киевской области поссорились председатель суда и начальник канцелярии суда: причина уникальная

07:55, 13 февраля 2024
Начальник канцелярии суда отказалась регистрировать ходатайство следователя об обыске после начала обеденного перерыва в суде.
В суде в Киевской области поссорились председатель суда и начальник канцелярии суда: причина уникальная
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В Фастовском горрайонном суде Киевской области поссорились председатель суда и работник аппарата суда – начальник отдела документооборота и контроля.

Как сообщила в Высший совет правосудия председатель суда Евгения Чернышева, 23 января руководитель аппарата суд сообщил ей, что начальник отдела документооборота и контроля отказалась принять и зарегистрировать ходатайство следователя об обыске.

Основанием для отказа в регистрации ходатайства об обыске стало то, что следователь обратился с ним через 20 секунд после начала обеденного перерыва (13:00).

В дальнейшем начальник отдела документооборота и контроля вновь отказалась зарегистрировать ходатайство следователя. На это раз она сослалась уже на решение собрания судей Фастовского горрайонного суда от 26 июля 2022 года, которым в суде регулируются вопросы документооборота и автоматического распределения дел.

Руководитель аппарата сообщил, что никак повлиять на начальника отдела документооборота не может, поскольку последняя не реагирует на соответствующие указания.

Кроме того, на действия начальника отдела документооборота председателю суда пожаловался начальник следственного отдела Фастовского районного управления полиции. Полицейский в итоге обратился с письменной жалобой в связи с необоснованным отказом в регистрации ходатайства.

При этом сама начальник отдела документооборота суда решила не «сидеть в обороне» и, в свою очередь, написала на имя руководителя аппарата суда докладную записку и соответствующие пояснения, в которых обвинила Евгению Чернышеву в психологическом давлении, запугивании, незаконных указаниях и угрозах, которые она якобы получила от председателя суда.

В свою очередь, Евгения Чернышева сообщила в ВСП, что начальник отдела документооборота суда распространяет относительно нее недостоверную информацию, полностью не соответствующую реальным обстоятельствам.

Председатель суда отрицает, что с ее стороны было какое-то давление или угрозы в адрес начальника отдела документооборота суда.

«По моему убеждению, такое поведение начальника отдела документооборота и контроля является способом защиты от возможной ответственности по результатам проверки ее действий по отказу в принятии и регистрации ходатайства следователя об обыске. Распространенная недостоверная информация подрывает доверие ко мне, как к председателю суда, и в целом к ​​Фастовскому горрайонному суду», - сообщила Евгения Чернышева.

Теперь оценку событиям в Фастовском горрайонном суде должен дать Высший совет правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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