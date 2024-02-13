Siemens ликвидирует дочернюю компанию и окончательно уходит из рф

Причина – невозможность продолжать свою обычную деятельность, связанную с импортом товаров в рф.

Немецкий концерн Siemens AG планирует ликвидировать свое подразделение в рф - ООО "Системс" (бывшее ООО "Сименс"). Процедуру ликвидации российской компании планируют начать в феврале 2024 года в связи с невозможностью продолжать свою нормальную деятельность, связанную с импортом товаров в рф. Об этом пишут россми.

Выручка компании ООО "Системс" в прошлом году составила 278,8 млн рублей против 6,32 млрд рублей в 2022 году.

Siemens начал работу в рф еще в середине XIX века, сотрудничество не прекращалось даже при СССР.

По состоянию на конец 2023 года в рф находились 18 структур, связанных с Siemens AG. В настоящее время часть из них ликвидирована или находится в процессе ликвидации, часть – сменила собственников.

Siemens AG занимается операциями в области автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем.

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