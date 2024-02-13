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Четыре квартиры в столице и люкс-автомобили у пожилой тещи, - какие вопросы у Комиссии по отбору главы НАПК возникли к экс-руководителю Одесской таможни Михаилу Мирошниченко

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  1. В мире

Siemens ликвидирует дочернюю компанию и окончательно уходит из рф

09:15, 13 февраля 2024
Причина – невозможность продолжать свою обычную деятельность, связанную с импортом товаров в рф.
Siemens ликвидирует дочернюю компанию и окончательно уходит из рф
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Немецкий концерн Siemens AG планирует ликвидировать свое подразделение в рф - ООО "Системс" (бывшее ООО "Сименс"). Процедуру ликвидации российской компании планируют начать в феврале 2024 года в связи с невозможностью продолжать свою нормальную деятельность, связанную с импортом товаров в рф. Об этом пишут россми. 

Выручка компании ООО "Системс" в прошлом году составила 278,8 млн рублей против 6,32 млрд рублей в 2022 году.

Siemens начал работу в рф еще в середине XIX века, сотрудничество не прекращалось даже при СССР.

По состоянию на конец 2023 года в рф находились 18 структур, связанных с Siemens AG. В настоящее время часть из них ликвидирована или находится в процессе ликвидации, часть – сменила собственников.

Siemens AG занимается операциями в области автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем.

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