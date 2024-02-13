Комиссия по отбору главы НАПК поинтересовалась у кандидата Павла Кулика, почему он декларировал родителей и сестер как членов семьи, но не указывал их доход

Павел Кулик объяснил это тем, что хотел упростить себе декларирование.

На главу Нацагентства по предотвращению коррупции претендует сразу 10 бывших и действующих сотрудников самого НАПК.

Документы подал и Павел Кулик, который с июля 2022 является руководителем отдела аналитической работы и информационного развития Департамента информационных систем, аналитической работы и защиты информации НАПК.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом кандидате.

12 февраля он проходил собеседование о добродетели. Как отмечает Transparency International Ukraine, Комиссия многое расспрашивала кандидата об особенностях заполнения им деклараций. В частности, Кулика спросили, почему он с 2016 года ежегодно декларировал родителей и сестер как членов семьи, но не указывал их доход.

Кулик дал несколько странное объяснение: что вносил родителей и сестер в декларации, потому что имеет с ними общее имущество, и в дальнейшем также их вносил, «чтобы упростить себе декларирование». А не указывал их имущество, потому что вместе они не проживали, поэтому, по его убеждению, и не нужно было вносить такие сведения. «Я исходил из того, что чем больше я информацию предоставил, тем более открытым буду».

При этом даже после того, как отец кандидата умер в 2020 году, Кулик продолжал указывать его как члена семьи в декларациях следующих лет. Это он объяснил тем, что они с отцом были совладельцами недвижимости, и пока сестра Кулика не приняла наследство в 2022 году, «отец оставался владельцем». Поэтому в исправленной декларации за 2023 он уже указал как совладелицу имущества свою сестру Екатерину, а не отца. «Я считаю, что такие данные нужно указывать, потому что умершее лицо является совладельцем имущества пока информация об этом не изменилась в реестрах», отметил он.

Кроме этого, как пишет TI, Комиссия поинтересовалась об указанном в декларации подарке в $14 тыс., которые в мае 2018 года передали Кулику родители его жены в честь рождения у него дочери. На это кандидат дал еще одно странное для работника НАПК объяснение — мол, в то время он проживал с родителями жены, а «подарки между членами семьи не подарок, который нужно декларировать».

Автор: Наталья Мамченко

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