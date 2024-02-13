Олег Корниенко во время конкурса на главу НАПК объяснил, почему подал в суд из-за отказа предоставления его детям земельных участков

Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко во время собеседования указал, что все видят статьи на сайте НАПК о том, что составлены протоколы, но если посмотреть результат – как они рассматриваются судами – то результат НАПК очень низкий.

На должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) 9 февраля собеседование на предмет добропорядочности проходил Олег Корниенко, который работает в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере, но был мобилизован и проходил с начала полномасштабного вторжения службу в органах Военной службы правопорядка Силах Украины.

Там, как указывает сам кандидат, он, в частности, проверял соблюдение военнослужащими требований антикоррупционного законодательства.

До Олега Корнієнка у Комісії виникли питання стосовно суттєвої різниці у сумах операцій з купівлі і продажу автомобілів, зокрема Шевроле 2008 р. в. Як пояснив кандидат, авто було у банківській заставі на момент купівлі. Член Комісії Андрій Козлов поцікавився, чому цифри в угодах були «некруглими» - 49 тис. грн, 149 тис. грн, тобто, чи не було це пов’язане з ухиленням від певних обмежень на розрахунки. На це кандидат заявив, що не є спеціалістом з таких питань.

Також виникло питання щодо недекларування нерухомого майна до 2016 року.

На це кандидат пояснив, що на той момент діяли роз’яснення НАЗК, які вказували, що декларуванню підлягають лише ті об’єкти, які є у власності чи користуванні станом на 31 грудня року декларування. Він надав фотокопію договору оренди кімнати, який був до 31 грудня. Потім ці роз’яснення були змінені. Він не приховував факт проживання в цій кімнаті.



Крім того, Конкурсна комісія поцікавилися ініційованими кандидатом судовими процесами стосовно земельних ділянок. Як пояснив Олег Корнієнко, оскільки Земельний кодекс передбачає право громадянина на отримання земельних ділянок, він подав заяви про отримання його дітьми земельних ділянок, але їм було відмовлено. На його думку, такі дії не потребують дозволу органів опіки та піклування (а на цій підставі було відмовлено). Всі позови Корнієнко, за його словами, виграв. Але є ще справи, які має заслухати КОАС.

Також є судові справи, які стосуються порушення його прав, а саме звільнення з військової служби. Йому було відмовлено військовим комісаріатом у виплаті допомоги при звільненні. За його словами, комісаріат вимагає від нього «надуманих» документів. Суд зобов’язав комісаріат повторно розглянути заяву, але там знов відмовили – вже з інших підстав. Тому він знов подав до суду.

Комісія поцікавилася також тим, чи планує надалі кандидат займатися фермерським господарством. На це кандидат відповів, що поки не планує.

Питання виникло і через те, що Корнієнко номінувався на голову Держкіно. На це кандидат відповів, що дійсно спробував себе і проходив відповідну співбесіду. Але насправді він не претендував на цю посаду, а хотів поспілкуватися та озвучити свої пропозиції з приводу розвитку державного кіно, а саме, щоб рф не насаджувала свою пропаганду.

Олег Корнієнко заявив, що протидією корупційним правопорушенням займається довгий час, і «досяг великих результатів».

«Мені вдалося організувати і вивести такі показники. Зокрема щодо притягнення людей за порушення антикорупційного законодавства – до понад 2500 осіб було притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Також понад 170 осіб до адміністративної відповідальності – що більш, ніж НАЗК зробило за 4 роки, яке лише 22 особи притягнуло до адмінвідповідальності. А я забезпечив більший результат з меншим особовим складом. І ми це продовжуємо. Зараз вже п’ятеро осіб притягнуто судами. Ми проводимо це спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції», зазначив він.

«Починаючи з 2010 року я самостійно складав ці протоколи і перевіряв письмові декларації. Потім брав участь у судах у розгляді цих матеріалів як прокурор. Тому я знаю проблемні питання щодо протоколів НАЗК, оскільки часто зіштовхувався з цим під час роботи прокурором. Я знаю як покращити цей процес притягнення осіб до адмінвідповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією», – сказав Корнієнко.

За його словами, всі лише бачать статті на сайті НАЗК про те, що складені протоколи, але якщо подивитися результат – як вони розглядаються судами – то результат НАЗК дуже низький.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, як діяльність Олександра Новікова з внесення певних компаній до переліку спонсорів війни призвела до міжнародного конфлікту.

Також співбесіду проходив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький. Прокурору САП Станіславу Броневицькому поставили питання щодо балотування від Радикальної партії Олега Ляшка і постановки на військовий облік його сина, який живе у США, а також стосовно перебування на військовому обліку самого кандидата на голову НАЗК.

Крім того, співбесіду з членом нової ВККС Віталієм Гацелюком проводив колишній член ВККС Андрій Козлов, який вирішив з’ясувати, чи вистачало батькам нової дружини Віталія Гацелюка коштів на купівлю нерухомості та авто.

А до кандидата на голову НАЗК Сергія Гупяка виникли питання щодо невнесення до ЄРДР даних за заявою Романа Маселка.

Кандидат на голову НАЗК Агія Загребельська пояснила, як вона опинилася у Реєстрі корупціонерів та розповіла, на чиє запрошення працювала в Адміністрації Президента.

Кандидат на голову НАЗК Дмитро Калмиков пояснив, чи має нерухомість на тимчасово окупованій території, та за що його брата притягнули до відповідальності.

Автор: Наталья Мамченко

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