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Комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у кандидата Павла Кулика, чому він декларував батьків та сестер як членів сім’ї, але не зазначав їхній дохід

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Комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у кандидата Павла Кулика, чому він декларував батьків та сестер як членів сім’ї, але не зазначав їхній дохід

08:20, 13 лютого 2024
Павло Кулик пояснив це тим, що бажав спростити собі декларування.
Комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у кандидата Павла Кулика, чому він декларував батьків та сестер як членів сім’ї, але не зазначав їхній дохід
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На голову Нацагентства з питань запобігання корупції претендує відразу 10 колишніх та діючих співробітників самого НАЗК.

Документи подав і Павло Кулик, який з липня 2022 року є керівником відділу аналітичної роботи та інформаційного розвитку Департаменту інформаційних систем, аналітичної роботи та захисту інформації НАЗК.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цього кандидата.

12 лютого він проходив співбесіду на доброчесність. Як зазначає Transparency International Ukraine, Комісія багато розпитувала кандидата про особливості заповнення ним декларацій. Зокрема, Кулика запитали, чому він з 2016 року щорічно декларував батьків та сестер як членів сім’ї, але не зазначав їхній дохід.

Кулик надав дещо дивне пояснення: що вносив батьків і сестер в декларації, бо має з ними спільне майно, і надалі так само їх вносив, «щоб спростити собі декларування». А не вказував їхнє майно, бо разом вони не проживали, тому, за його переконанням, і не треба було вносити такі відомості. «Я виходив з того, що чим більше я інформації надав, тим відкритішим буду».

При цьому, навіть після того, як батько кандидата помер у 2020 році, Кулик продовжував вказувати його як члена сім’ї в деклараціях наступних років. Це він пояснив тим, що вони з батьком були співвласниками нерухомості, і поки сестра Кулика не прийняла спадщину у 2022 році, «батько залишався власником». Тож у виправленій декларації за 2023 рік він уже вказав як співвласницю майна свою сестру Катерину, а не батька. «Я вважаю, що такі дані треба зазначати, бо особа, яка померла, є співвласником майна поки інформація про це не змінилася в реєстрах», зазначив він.

Крім цього, як пише TI, Комісія поцікавилася про зазначений у декларації подарунок у $14 тис., що їх у травні 2018 року передали Кулику батьки його дружини на честь народження в нього доньки. На це кандидат надав ще одне дивне для працівника НАЗК пояснення — мовляв, на той час він проживав з батьками дружини, а «подарунки між членами сім’ї не є подарунком, який треба декларувати».

Автор: Наталя Мамченко

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