Siemens ліквідує дочірню компанію і остаточно йде з рф

Причина - неможливість продовжувати свою звичайну діяльність, пов'язану з імпортом товарів у рф.

Німецький концерн Siemens AG планує ліквідувати свій підрозділ у рф – ТОВ "Системс" (колишнє ТОВ "Сіменс"). Процедуру ліквідації російської компанії планують розпочати у лютому 2024 року у зв'язку з неможливістю продовжувати свою звичайну діяльність, пов'язану з імпортом товарів до рф. Про це пишуть росзмі.

Виручка компанії ТОВ Системс торік становила 278,8 млн рублів проти 6,32 млрд рублів у 2022 році.

Siemens почав роботу в росії ще в середині XIX століття, співпраця не припинялася навіть за часів СРСР.

Станом на кінець 2023 року у росії перебувало 18 структур, пов'язаних із Siemens AG. Нині частина з них ліквідована або перебуває в процесі ліквідації, частина - змінила власників.

Siemens AG займається операціями у сфері автоматизації та цифровізації для промисловості, інтелектуальної інфраструктури, транспорту, розподілених енергосистем.

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